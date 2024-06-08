إحداهما مجانية..القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر منافسه غينيا بيساو ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقام اللقاء يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على معلب "24 سبتمبر".

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

وتمتلك شبكة قنوات "SSC" السعودية المشفرة، حقوق بث التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وبشكل خاص حصلت شبكة قنوات "ontime sports" على حقوق بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، وتنقل قناة "ontime sports 1" اللقاء مجانا على الهواء مباشرة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما جاء منتخب غينيا بيساو في الوصافة برصيد 5 نقاط.

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