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الأهلي يفوز على النجوم 1-0 وديا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي وفريق النجوم التي أقيمت اليوم السبت، ضمن اللقاءات الودية استعدادا لعودة .

وفاز المارد الأحمر على النجوم بهدف دون رد، سجله محمود عبد المنعم كهربا.

ويلاقي الأهلي نظيره فاركو يوم الجمعة الموافق 14 يونيو، في اللقاء المؤجل من الجولة 11 بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الأهلي التدريبات الجماعية أمس الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها يوم الخميس.

الجدير بالذكر أن الدوري المصري الممتاز متوقف الآن بسبب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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