"اكتساح للفراعنة".. القيمة التسويقية للمنتخب المصري وغينيا بيساو قبل لقائهما في نهائي المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 10 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "24 سبتمبر"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتفوق المنتخب المصري على منتخب غينيا بيساو بشكل كبير، من حيث القيمة التسويقية للاعبي المنتخبين، حيث تصل القيمة التسويقية للمنتخب المصري إلى 102.7 مليون يورو، فيما جاءت القيمة التسويقية لمنتخب غينيا بيساو 18.68 مليون يورو.

ويعد النجم المصري محمد صلاح أعلى لاعب في المنتخبين من حيث القيمة التسويقية، بقيمة تسويقية وصلت إلى 55 مليون يورو.

ويعتبر ماما بالدي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، هو أعلى لاعبي منتخب غينيا بيساو من حيث القيمة التسويقية، بقيمة وصلت إلى 4 ملايين يورو.

ويبلغ متوسط أعمار لاعبي المنتخب المصري 28.2 عاماً، فيما جاء متوسط أعمار لاعبي منتخب غينيا بيساو 26.8 عاماً.

ويعد الحار المهدي سليمان هو أكبر لاعب سناً بقائمة المنتخب المصري، فيما يعد الحارس جوناس مينديز بعمر 34 عاماً.

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