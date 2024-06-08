"بعد أنباء اقترابه من المارد الأحمر".. من هو يحيى عطية الله صفقة الأهلي المنتظرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله لاعب فريق سوتشي الروسي.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض غياب الظهير الأيسر الأساسي للفريق علي معلول، والذي من المتوقع غيابه لمدة تصل إلى 6 أشهر، بسبب إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

ولد يحيى عطية الله في مدينة أسفي المغربية، يوم 2 مارس 1995، ويبلغ من العمر حالياً 29 عاماً.

وبدأ عطية الله مشواره الكروي في عام 2005، رفقة فريق الناشئين بنادي نجم أسفي المغربي واستمر داخل صفوف الفريق، حتى انضم إلى فريق أولمبيك أسفي في عام 2012، والذي وقع معه أول عقد احترافي، وتم تصعيده للفريق الأول بالنادي في عام 2014.

وفي يوليو 2019 قرر عطية الله خوض تجربة احترافية خارج المغرب، لينضم إلى فريق فولوس اليوناني، وخاض رفقة الفريق 10 مباريات، تمكن خلالهم من إحراز هدف واحد، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ولم تستمر رحلة عطية الله الاحترافية، أكثر من 6 أشهر، حيث عاد إلى الدوري المغربي مرة أخرى في يناير 2020، ولكن هذه المرة من بوابة الوداد المغربي، والذي استمر في صفوفه لمدة 4 مواسم، شارك خلالهم في 164 مباراة، ونجح في إحراز 11 هدفاً وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

وانتقل اللاعب صاحب الـ 29 عاماً إلى فريق سوتشي الروسي في فبراير 2024، قادماً من الوداد المغربي مقابل 500 ألف يورو.

وخاض عطية الله رفقة فريق سوتشي هذا الموسم 22 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك عطية الله في 21 مباراة رفقة منتخب المغرب، ونجح في صناعة هدف واحد، ولم يسجل أي هدف، وتمكن من الحصول على المركز الرابع رفقة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022.

وحقق يحيى عطية الله طوال مسيرته ثلاثة ألقاب، الدوري المغربي رفقة الوداد مرتين، عامي 2020-2021، 2021-2022، بالإضافة إلى لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 رفقة الوداد أيضاً.

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