بينهم ليفربول والسيتي.. 5 أطقم مميزة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلنت 5 فرق مشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الأطقم الجديدة التي ستخوض بها موسم 2024/25.

ولم تطرأ تغييرات كثيرة على الأطقم الجديدة للأندية مقارنة بموسم 2023/24.

وجاء قميص أرسنال كما الموسم الماضي، أحمر وكم أبيض، لكن تم تغيير لون الثلاثة خطوط في الكم من ذهبي إلى كحلي.

وكشف ليفربول عن قميصه الجديد الذي خاض به آخر مباراة بموسم 2023/24، والذي يتكون من اللون الأحمر والخطوط الذهبية الطولية، مع ياقة بيضاء مخططة ذهبي.

ولم يتغير أي شيء في قميص مانشستر سيتي سوى شكل الياقة وأطراف الكم.

واكتفى نادي نيوكاسل يونايتد بتغيير العلامة التجارية للقميص فقط.

وجاء قميص فريق توتنهام هوتسبير باللون الأبيض كاملا، عدا الكم والياقة باللون الكحلي.

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