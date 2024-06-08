اتحاد جدة يعلن التعاقد مع حارس فريق الشباب السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده مع حارس مرمى فريق الشباب السعودي السابق حامد الشنقيطي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف نادي الاتحاد عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، التوقيع مع حامد الشنقيطي بعقد لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر.

وكتب الاتحاد عبر حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: " يعلن نادي الاتحاد عن التعاقد مع حارس المرمى الشاب حامد الشنقيطي بعقد احترافي يمتد لخمسة مواسم في صفقة انتقال حر.

وأنهى الاتحاد موسمه بالدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

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