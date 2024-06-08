نتائج مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

اختتم اليوم السبت 5 يوليو 2024، الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2024.

واكتسح منتخب الكاميرون نظيره الرأس الأخضر برباعية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، ضرب منتخب جامبيا منافسه سيشيل بخماسية مقابل هدف، ليحصد أول 3 نقاط له في المجموعة السادسة ويحتل المركز الخامس.

وتبدأ الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 غدا الأحد، بلقاء ليبيريا وساو تومي.

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