أول منتخب يصل ألمانيا لخوض دوري أمم أوروبا "يورو 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم السبت وصول منتخب ألبانيا، كأول المنتخبات المشاركة في كأس أمم أوروبا "يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

وتم استقبال منتخب ألبانيا في مطار دوسلدورف بوجود 50 طفلا من ألبانيا يحملون الأعلام ويرددون الهتافات.

وبعد استقبالهم، اتجهت بعثة منتخب ألبانيا إلى مقر الإقامة في مدرسة كايسراو الرياضية بمدينة كامن الألمانية.

وانتشرت الأعلام واللافتات والملصقات في شوارع البلدة الصغيرة للترحيب بالفريق الألباني.

وأوقعت قرعة اليورو بمنتخب ألبانيا في مجموعة صعبة بجانب كل من، إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.

ويخوض المنتخب الألباني أول لقاء له ضد إيطاليا يوم السبت المقبل في دورتموند.

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