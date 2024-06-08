شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة منتخب مصر لـ16 ميدالية متنوعة فى بطولة أفريقيا للسلاح بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزيح الستار حول منافسات الفردي لبطولة أفريقيا للسلاح بمشاركة أبطال وبطلات السلاح في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب وتستمر منافسات البطولة حتى 10 يونيو الجاري.

وتنطلق غدًا الأحد منافسات الفرق، وحقق البعثة المصرية اليوم السبت 6 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية ذهبية وفضيتين و3 ميدالية برونزية.

بذلك ترتفع حصيلة ميداليات المنتخب المصري إلى 16 ميداليات متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

حقق الميداليات الذهبية كل من: محمد عامر لاعب سلاح السيف، محمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة، و يارا الشرقاوي لاعبة سلاح الشيش، محمد حمزة لاعب سلاح الشيش.

بينما حصل الميداليات الفضية كلا من: "أدهم معتز لاعب سلاح السيف، عبد الرحمن طلبة لاعب سلاح الشيش، نجوى نوفل لاعبة سلاح السيف".

وحصد الميداليات البرونزية كل من: "زياد السيسي لاعب سلاح السيف، محمد ياسين لاعب سلاح سيف المبارزة، آية شريف لاعبة سلاح سيف المبارزة، شيرويت جابر لاعبة سلاح سيف المبارزة، نهى هاني لاعبة سلاح الشيش، وملك حمزة لاعبة سلاح الشيش، علاء أبو القاسم لاعب سلاح الشيش، ريناد الدكش لاعبة سلاح السيف، ندى حافظ لاعبة سلاح السيف".

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب، كل من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.