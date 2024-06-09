شكرا لقرائتكم خبر عن مدة غياب وسام أبو علي المتوقعة عن الأهلي بعد الإصابة مع منتخب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت الفحوصات التي خضع لها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي شكواه من الإصابة بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2024.

ومن المتوقع أن يغيب وسام أبو علي مدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، يخضع خلالها إلى برنامج علاجي وتأهيلي قبل أن يعود للملاعب، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات نهاية يونيو الجاري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إن التشخيص المبدئي لإصابة وسام أبو علي لاعب الفريق والذي تم بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم، ويجري اللاعب المزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد جاب الله تواصله المستمر مع الجهاز الطبي لمنتخب فلسطين ووسام أبو علي منذ انتهاء مباراة منتخب فلسطين ولبنان، التي أقيمت أمس عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.

ويستعد النادي الأهلي لمباراة فاركو الجمعة المقبل في الدوري المصري.

هذا وتعرض وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي للإصابة مع منتخب فلسطين خلال مباراة لبنان أمس فى الدقيقة 90+3 التى أنتهت بالتعادل ليضمن منتخب الفدائى التأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2027، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027.

وتعد مشاركة ابو على مع فلسطين أمام لبنان، هي الأولى لمهاجم الأهلى، مع منتخب فلسطين، وذلك بعد منحه الجنسية الرياضية من (فيفا).