شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يهزم الداخلية 2-1 وديا فى ختام معسكره بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره الداخلية 2-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ختام معسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وأحرز هدفى فريق مودرن فيوتشر طارق طه وكاجالي.

واختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر تحت قيادة طلعت يوسف اليوم، السبت، معسكره المقام حالياً بمدينة الإسماعيلية، والذي انطلق الثلاثاء الماضي، استعداداً لاستئناف المباريات بعد انتهاء توقف الدوري بسبب خوض منتخب مصر مباريات تصفيات نهائيات بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس 13 يونيو الجاري، بمنافسات الدوري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.



مباراة مودرن فيوتشر والداخلية الودية (1)



مباراة مودرن فيوتشر والداخلية الودية (2)



مباراة مودرن فيوتشر والداخلية الودية (3)



مباراة مودرن فيوتشر والداخلية الودية (4)