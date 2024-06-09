شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من فوز الأهلى على النجوم وديا قبل استئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على نظيره النجوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب مختار التتش ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لاستئناف بطولة الدوري المصري، والتي يستهلها بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري والمؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر الدوري.

سجل محمود كهربا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14 من عمر المباراة.

ودخل الأهلي مباراة النجوم بتشكيل مكون من محمود الزنفلي في حراسة المرمى، وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وطاهر محمد طاهر في خط الدفاع ، وكريم نيدفيد وحسين الشحات ورضا سليم وأحمد عبد القادر في خط الوسط، ومحمود كهربا وأنتوني موديست في خط الهجوم.

وخاض الفريق مباراة ودية مساء اليوم أمام النجوم، حيث حرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على الاطمئنان على اللاعبين من خلال تجربة ودية في ظل التوقف الدولي الحالي.

ودفع الجهاز الفني بمعظم عناصر الفريق وعدد من لاعبي قطاع الناشئين، من أجل تحقيق أقصى استفادة من المباراة.

وتأتي مباراة النجوم الودية كبروفة للأهلي استعدادا لمواجهة فاركو، في المباراة التي ستجمعما مساء الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري.



الاهلي



الزنفلي



الشحات



رضا سليم



سارباه



طاهر



عابدين وعبد الله



عبد الفتاح



عبد القادر



كريستو



كهربا



موديست