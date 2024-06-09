شكرا لقرائتكم خبر عن عماد المنيلاوى يحصد فضية البطولة الأفريقية لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عماد المنيلاوى لاعب كمال الأجسام في اقتناص المركز الثاني بمنافسات البطولة الأفريقية لكمال الأجسام واللياقة البدنية، التي انطلقت الخميس وانتهت اليوم، داخل صالة اتحاد الشرطة الرياضي، بحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، واللواء محمد الطاهر رئيس نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وحقق المنيلاوي العلامة الكاملة في منافسات البطولة التي جمعت عددا كبيرا من اللاعبين من مختلف الدول الأفريقية المتنافسة على اللقب.

وتقدم الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكبير للاتحاد ودعمه في جميع بطولاته وخطته، وهو ما يظهر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية بهدف تطوير الرياضة في مصر.

ويشارك في البطولة 13 دولة أفريقية هى: "مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، السودان، أنجولا، إثيوبيا، نيجيريا، جيبوتي، إسواتيني، الكاميرون، ناميبيا، غينيا".