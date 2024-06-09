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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 8 – 6 – 2024، فى مقدمتها: إمام عاشور يخضع لاختبار طبي جديد غداً لحسم مصير مشاركته أمام غينيا بيساو.

إمام عاشور يخضع لاختبار طبي جديد غداً لحسم مصير مشاركته أمام غينيا بيساو يخضع إمام عاشور لاعب منتخب مصر لاختبار طبي جديد غدا، الأحد، قبل المران الختامي للفراعنة استعدادا لمواجهة غينيا الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يطير إلى غينيا بيساو بطائرة خاصة من شركة مصر للطيران

أقلعت منذ قليل رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS3601 من مطار القاهرة الدولى إلى مطار اوزفالدو فييرا بغينيا بيساو وعلى متنها بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم وذلك لملاقاة منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

تريزيجيه يقترب من الثلاثى فوق السن بقائمة المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد

بات الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه أقرب اللاعبين فوق السن للانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد باريس والتي تنطلق الشهر المقبل.

مدة غياب وسام أبو علي المتوقعة عن الأهلي بعد الإصابة مع منتخب فلسطين

أثبت الفحوصات التي خضع لها الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي شكواه من الإصابة بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده أمام لبنان في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2024.

الأهلي يهزم النجوم بهدف نظيف وديًا استعدادًا لمواجهة فاركو بالدوري

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز على نظيره النجوم بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب مختار التتش ضمن تحضيرات الفريق الأحمر لاستئناف بطولة الدوري المصري، والتي يستهلها بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري والمؤجلة من الأسبوع الـ11 من عمر الدوري.

الزمالك يضع حل أزمة القيد على رأس أولوياته قبل الميركاتو الصيفى

يضع مسئولو نادى الزمالك حل أزمة القيد على رأس أولوياتهم في الفترة المقبلة، قبل بدء التفكير في تدعيم الفريق بصفقات جديدة، خاصة أن هذا الملف من أصعب التحديات التي تواجههم حالياً.

جوميز يحسم مصير أوباما فى الزمالك بعد انتهاء عقده

ترك مسئولو نادى الزمالك الحرية للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق لتحديد مصير يوسف أوباما لاعب الفريق خاصة أن عقده ينتهى آخر الموسم ويحق له التوقيق لأى ناد فى الفترة الحالة.