شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الحال لن ينصلح إلا بموسم استثنائى للدورى.. والأولويات للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجمهور يجب أن يدعم المنتخب بقوة ولا يكتفي بمشاهدة المباريات وقت هبوط مستوي اللاعبين.

وكشف عامر حسين، في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc، أن معظم اللاعبين من القاهرة، وبالتالي فاللعب في المحافظات سيكون أمرا رائعا ودعما كبيرا للاعبين.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تم اعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بالمنتخب من فترة وقت فيتوريا، وكنا في معسكر في الإمارات وتم تعديلها، بناء على طلبات كباتن المنتخب.

وأكد أن الأولويات للمنتخب ثم بعد ذلك الأندية التي تمثل منتخب مصر، وأي تأجيل يكون من خلال هذه الأولويات، ومن ينتقد ناس مش سوية ولهم أغراض خاصة.

وأشار إلى أن موعد انتهاء الموسم الكروي كان في نهاية شهر يوليو، ثم جاءت بعد ذلك التعديلات من الاتحاد الأفريقي، ثم مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وأيضا طلب فيتوريا تأجيل مباراة الأهلي لأنهم كانوا مرهقين.

وأوضح أنه طبقا للائحة سيتم الاختيار الأندية المشاركة في أفريقيا هو ترتيب الدور الأول والشروط معروفة للجميع والمواجهات المباشرة هي التي تتحكم في الاختيار، وهناك ناس من يحب "اللقطة" ويظهر في القنوات، ومن ثم فطبقا للائحة فالمصري أحق من إنبي.

ووجه عامر حسين رسالة لمن يتحدثون قائلا: "هو أنت بتلعب في الدوري ومش عارف اللوائح وحتى لو على المواجهتين، فالمصري أحق لأنه كسب لقاء وتعادل في آخر".

وأكد أن أيمن الشريعي رئيس إنبي يقوم بأحاديث في وجود أغراض خاصة، وأزمات خاصة قديمة منذ سنتين ويتحدث دون دراية باللوائح.

واختتم تصريحاته بأن الحال لن ينصلح إلا بموسم استثنائي، وأن الأندية قبل ذلك كانت ترفض، ولكن الأوضاع الآن تغيرت والرابطة تقوم بهذا الوضع حاليا مع الأندية وهناك تجاوب كبير.