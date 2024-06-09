البلوي والدوغان يتصدران منافسات البادل بتبوك

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وحقق المتسابقان نواف البلوي ومحمد الدوغان المركز الأول، فيما حقق اللاعبان علي السويتي و عبدالرحمن شريف المركز الثاني، وفي المركز الثالث حل المتسابقان عبدالرحمن الكاشقري، وسلمان العتيبي، وفيما يتعلق بالمشاركات النسائية، فقد حل فريق سماش فاست في المركز الأول، وفريق قوت الرياضي ثانيا.
وأكد مدير فرع وزارة الرياضة بتبوك عبدالعزيز بن عبود، بأن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى ممارسة اللعبة والتعرف عليها، إضافةً إلى تعزيز الصحة البدنية والذهنية والنفسية لممارسيها من مختلف الفئات العمرية.
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