الأخضر يتأهب لمواجهة الأردن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى المنتخب السعودي حصته التدريبية الثانية بعد عودته من خوض لقاء الإياب أمام باكستان، ضمن الجولة الخامسة للتصفيات، والتي كسبها بثلاثية نظيفة جعلته متصدرا مجموعته، وضامنا التأهل لمرحلة الدور الثالث مع نظيره الأردني والحاسم بتصفيات المونديال، إذ يتصدر الأخضر المجموعة بـ13 نقطة، ثم المنتخب الأردني بـ10 نقاط، وطاجيكستان 5، وباكستان دون نقاط.

وستكون مباراة الثلاثاء بين المنتخبين، والأخيرة في المجموعة، هي الفاصلة لتحديد هوية المتصدر ووصيفه.

وجرت حصة تدريب الأخضر المغلقة بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على ملاعب أكاديمية المهد وسط أجواء طقس حارة، في الوقت الذي لم تتأكد بعد مشاركة المدافع حسان تمبكتي في لقاء الأردني، لإصابته العضلية التي يعانيها، وستكون الساعات القليلة القادمة كفيلة بكشف إمكان مشاركته في اللقاء.

وكانت بعثة المنتخب السعودي غادرت العاصمة الباكستانية إسلام أباد، فور الانتهاء من اللعب ضد المنتخب الباكستاني الكروي، الذي أكد خلاله إعلان الـتأهل لمرحلة الدور الثالث، بعد فوزه بثلاثية نظيفة من التصفيات المؤجلة لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.

من ناحية ثانية، تقدم موسى التعمري قائمة البعثة الأردنية التي وصلت عصر أمس للعاصمة الرياض، لمواجهة المنتخب السعودي على ملعب الأول بارك، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.

وخرج التعمري في الدقائق الأخيرة في لقاء منتخب طاجيكستان الماضي الذي كسبه النشامى بـ3 أهداف نظيفة، إذ تجددت إصابته في الكاحل، ولم تتحدد إمكان مشاركته أمام السعودية.

وأجرى المنتخب الأردني حصته التدريبية الأولى مساء أمس على ملعب نادي الشباب، بإشراف مدربه المغربي حسين عموتا.