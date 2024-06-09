الأخضر يتأهب لمواجهة الأردن

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وستكون مباراة الثلاثاء بين المنتخبين، والأخيرة في المجموعة، هي الفاصلة لتحديد هوية المتصدر ووصيفه.
وجرت حصة تدريب الأخضر المغلقة بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، على ملاعب أكاديمية المهد وسط أجواء طقس حارة، في الوقت الذي لم تتأكد بعد مشاركة المدافع حسان تمبكتي في لقاء الأردني، لإصابته العضلية التي يعانيها، وستكون الساعات القليلة القادمة كفيلة بكشف إمكان مشاركته في اللقاء.
وكانت بعثة المنتخب السعودي غادرت العاصمة الباكستانية إسلام أباد، فور الانتهاء من اللعب ضد المنتخب الباكستاني الكروي، الذي أكد خلاله إعلان الـتأهل لمرحلة الدور الثالث، بعد فوزه بثلاثية نظيفة من التصفيات المؤجلة لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.
من ناحية ثانية، تقدم موسى التعمري قائمة البعثة الأردنية التي وصلت عصر أمس للعاصمة الرياض، لمواجهة المنتخب السعودي على ملعب الأول بارك، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.
وخرج التعمري في الدقائق الأخيرة في لقاء منتخب طاجيكستان الماضي الذي كسبه النشامى بـ3 أهداف نظيفة، إذ تجددت إصابته في الكاحل، ولم تتحدد إمكان مشاركته أمام السعودية.
وأجرى المنتخب الأردني حصته التدريبية الأولى مساء أمس على ملعب نادي الشباب، بإشراف مدربه المغربي حسين عموتا.
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