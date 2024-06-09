القادسية يقترب من الفرنسي لاكازيت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب فريق القادسية الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين السعودي من الاتفاق مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب ليون الفرنسي للتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، العقد المبرم بين الطرفين سيكون لمدة عامَين، مع عام إضافي ثالث في حال رغب الطرفان في ذلك، وفي حال إتمام الصفقة سيلتحق لاكازيت بمعسكر الفريق الخارجي استعدادا للموسم الرياضي الجديد. وكان لاكازيت انضم إلى قائمة منتخب فرنسا الأولمبي تحت قيادة المدير الفني تييري هنري استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، التي تقام خلال الفترة بين 24 يوليو و10 أغسطس. والتحق المهاجم الفرنسي بصفوف ليون للمرة الثانية عام 2021 بعد مغادرته نادي أرسنال الإنجليزي، وينتهي عقده في يونيو 2025. وأسهم صاحب الـ 33 عاما في 27 هدفا في الموسم الماضي مع فريقه ليون الفرنسي حيث سجل 22 هدفا وصنع 5 أهداف.

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