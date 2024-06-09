فهد بن نافل قوة 20 H الزرقاء بتحقيق 11 لقبا مع الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحسب لأعضاء نادي الهلال الذهبيين وأعضاء الجمعية العمومية تزكيتهم للرئيس الـ20 منذ تأسيس النادي 1957 المنتهية ولايته فهد بن نافل، والذي يستحق لقب (H 20) في إكمال المسيرة الإدارية التي تبوأها في الفترة من 18 يونيو 2019.

وحتى نهايته في فترة في يونيه 2024، حيث يسجل التاريخ الهلالي الحديث بروز الرئيس الحالي ونجاحه في تحقيق الأهداف التي رسمتها إدارة شركة نادي الهلال، خلال فترته ولايته الأولى والمحددة بـ 4 سنوات، بعد أن تميز الهلال بين سائر الأندية السعودية بجودة العمل المؤسسي كخاصية فريدة تستحق أن يقاس تجارب الأندية عليها، حيث إن العمل المؤسسي تجاه أكبر الأندية السعودية وأكثرها بطولات على الصعيدين المحلي والقاري، جعل النادي يمضي نحو أداء رسالته دون أن يحدث اختلال في العمل الإداري.

المشروع الكبير

وكدلالة على نجاح بن نافل وأسباب الرغبة القوية لكل القوى الهلالية وأصحاب القرارات داخل البيت الأزرق في استمراره وعلى رأسهم الداعم الأمير الوليد بن طلال، ما حققته فترته الحالية الأولى من إنجازات على الصعيد المالي والاستثماري والإداري والفني، ولإكمال المشروع الهلالي الكبير في تجاوز الميار ريال في الإيرادات السنوية وزيادة غلة بطولاته ومن بينها الاستحواذ على كاس العالم للأندية في نسختها المقبلة 2025، كأحد أهم المشروعات الكروية الهامة في تاريخ الهلال.

إيرادات النادي

وتجاوزت إيرادات النادي في سنتها الأخيرة مع بن نافل وفق آخر ميزانية عمومية للنادي، 706.9 ملايين ريال، كانت 57 في المائة منها تأتي من دعم وزارة الرياضة ودعم الأعضاء الذهبيين، في حين بقية الإيرادات جاءت من الرعايات والاستثمارات، إضافة إلى العمل على زيادة الإيرادات بنسبة 30 في المائة، ومنح شركة فور الهلال التجارية المملوكة لشركة نادي الهلال الاستثمارية الحق في الاستحواذ على أصول شركة أبيان المحدودة، التي تتضمن 3 علامات تجارية و4 فروع؛ والاستحواذ على شركة «إس تيم» المالكة لحقوق إنتاج وتسويق منتجات النادي ليكون كامل إيرادات بيع المنتجات بنسبة 100 في المائة لصالح نادي الهلال.

الولاية الجديدة

وينتظر أن تشهد الولاية الجديدة لابن نافل ولادة 100 شركة ناشئة، مقابل تملك حصة تبلغ 5 إلى 10 في المائة من كل شركة، بعد أن تملكت في شركتين ناشئتين نسبة 7.5 في المائة من كل شركة مقابل رعاية إعلامية، إضافة إلى تأسيس شركة الهلال الاستثمارية «لشركة الهلال العقارية» ، بالشراكة مع المطورين والصناديق العقارية.

ولذا جاء قرار الذهبين وأعضاء الجمعية العمومية في تزكية فهد بن نافل وانسحاب المرشح يزيد أبونيان من سباق الانتخابات في تولي كرسي الرئاسة بالهلال.

توج الهلال بـ13 لقبا خلال فترة رئاسة فهد بن نافل.

حقق لقب دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 2019 و2021.

الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات في أعوام 2020، 2021، 2022 و2024.

كأس السوبر السعودي في عامي 2022 و2024.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات في أعوام 2020، 2023 و2024.

حصل على الميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2022.

وكسب الهلال لقب كأس سوبر لوسيل 2022.

كأس موسم الرياض 2024.

أكثر رؤساء الأندية السعودية تحقيقا للبطولات:

عبدالرحمن بن سعود (النصر) 13 بطولة.

فهد بن نافل (الهلال) 13 بطولة .

عبدالعزيز الدوسري (الاتفاق) 11 بطولة.

عبدالله بن سعد (الهلال) 9 بطولات.

بندر بن محمد (الهلال) 9 بطولات.

خالد البلطان (الشباب) 8 بطولات.

محمد بن فيصل (الهلال) 7 بطولات.

عبدالرحمن بن مساعد (الهلال) 7 بطولات.

أحمد مسعود (الاتحاد) 6 بطولات.

رؤساء الهلال الذين حققوا البطولات الكروية: