ميدو: التحكيم ظلم الزمالك على مدار تاريخه وشاهدنا أخطاء فجة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن نادي الزمالك تعرض للظلم التحكيمي كثيرًا على مدار تاريخه وأن هذا الأمر مثبت بالوقائع.

وقال ميدو في تصريحاته خلال برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة إم بي سي مصر 2: " الزمالك تعرض كثيرًا لظلم تحكيمي طوال تاريخه، وشاهدنا أخطاء فجة في الكثير من المباريات ".

ورد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي على تصريحات ميدو: " الأهلي ظلم كثيرًا في تاريخه من التحكيم وهناك وقائع مثبتة بذلك، في إشارة إلى أن أخطاء التحكيم جزءًا من اللعبة ".

عدلي القيعي: "الأهلي يحصل كل يوم على عقد رعاية جديد"

أكد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي أن القلعة الحمراء تحصل على عقود رعاية جديدة بشكل مستمر نظرًا للشعبة الكبيرة التي يتمتع بها النادي والتاريخ الكبير والعريق له.

وقال القيعي في تصريحاته خلال برنامج الكورة مع فايق المذاع على قناة إن بي سي مصر 2: " الأهلي يحصل كل يوم على عقد رعاية جديد، وهذا أمر منطق نتيجة الشعبية العريضة له في مصر ".

وأضاف القيعي: " هناك إحصائية تؤكد بأن 75% من مشجعي الكورة في مصر أهلاوية، وهذا سبب حصة الأهلي الكبرى من حقوق البث، وكذلك الحصول على أعلى وأفضل حقوق رعاية ".