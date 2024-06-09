رئيس منظمة مكافحة المنشطات يهاجم محامي رمضان صبحي

ياسر رشاد - القاهرة - أنتقد دكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات محامي رمضان صبحي نجم بيراميدز بعدما اتهم المنظمة بالقيام بتصرفات "مهزلة" حول تورط موكله في أزمة المنشطات.

رد حازم خميس في تصريحات تلفزيونية: محامي رمضان صبحي طالع يقول عايزين نوقف المهزلة اللي بتحصله من المنشطات، أنت بتقول ايه ؟ الكلام ده يضر اللاعب ومصر.

وتابع: أنا متعاطف مع جميع اللاعبين المصريين فما بالك بنجم شاب زي رمضان صبحي.

وحول نتيجة عينة اللاعب " رمضان صبحي " لاعب نادي بيراميدز قال: " هناك الكثير من "يفتي" في هذا الأمر ، لكن الحقيقة غير ذلك.

وتابع: في شهر أغسطس الماضي أُخذت عينة من رمضان صبحي ، و عندما أُرسلت لمعمل برشلونة وجدوا أنها - غير آدمية - فطلبوا تفسير لهذا الأمر.

وكانت المنظمة اخطرت نادي بيراميدز بإيقاف رمضان صبحي عن اللعب بعدما جاءت عينته فاسدة، وأصبح اللاعب مهددا للايقاف لمدة طويلة قد تصل إلى 4 سنوات.