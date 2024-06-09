معركة الميركاتو الصيفي: ريال مدريد يزاحم برشلونة على فيرتز

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت العديد من التقارير الصحفية عن وجهة فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن الألماني المقبلة، و موقفه من الرحيل عن صفوف بطل البوندسليجا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم فلوريان فيرتز بالرحيل عن صفوف باير ليفركوزن الألماني، في ظل اهتمام بايرن ميونخ بالحصول على خدماته إلى جانب مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة.

وسيشهد الميركاتو الصيفي معركة جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة حيث سيكون البطل في هذه المرة هو فلوريان فيرتز.

ويعد نجم بايرليفركوزن هدفًا لريال مدريد مما يعني أن المنافسة ستشتعل من جديد بين الطرفين بعد فشل البلوغرانا في التعاقد مع اردا غولر.

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وأكد هانس يواخيم فيرتز والد اللاعب ووكيله ووكيله سبق في أكثر من مناسبة، أن فيرتز سيستمر ضمن صفوف ليفركوزن خلال الموسم المقبل.

وتوج فيرتز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع مثلهم رفقة باير ليفركوزن، حيث ساهم بشكل كبير في حصد لقب البوندسليجا.

وإجمالًا، شارك فيرتز في 49 مباراة ضمن جميع البطولات التي نافس عليها باير ليفركوزن، أحرز خلالها 18 هدفًا وصنع 19 أخر.