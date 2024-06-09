دي يونج يطمئن جماهير هولندا وبرشلونة على اصابته

ياسر رشاد - القاهرة - طمئن الهولندي فرانكي دي يونج جماهير المنتخب الهولندي حول اصابته وامكانية اللحاق بمباريات منتخب هولندا في بطولة كـأس اوربا المقبلة بعدما بدأ التدريب بشكل جماعي مع منتخب الطاحونة الهولندية قبل اسبوع من انطلاق مباريات اليورو بالمانيا اعتبارا من 14 يوليو المقبل.

وكان فرانكي دي يونج قد تعرض للاصابة خلال مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد خلال شهر ابريل الماضي واعلن بعدها انه سيقاتل من اجل المشاركة مع منتخب هولندا في بطولة كأس اوربا و ظل تحت العلاج حتى بداية هذا الاسبوع عندما تم انضم لتدريبات المنتخب الهولندي تحت قيادة المدير الفني رونالد كومان.

وبعد انضمام فرانكي دي يونج لتدريبات منتخب هولندا وخلال لقاء مع الصحفيين عقب التدريبات قال فرانكي دي يونج : بالنسبة للاصابة فأنا اشعر انني في افضل لكن المشاركة في المباراة الاولى امام بولندا تبقى قرار خاص بالمدير الفني رونالد كومان ولا استطيع ان اعد بأي شىء.

وفي حالة مشاركة فرانكي دي يونج في مواجهة هولندا امام بولندا ستكون مواجهة خاصة بين نجمي برشلونة فرانكي دي يونج و البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

وقال مصدر طبي في الجهاز الفني لمنتخب هولندا ان مشاركة فرانكي دي يونج مازالت محل تساؤل كبيرلان اللياقة البدنية للاعب ليست في اكمل مستوياتها وبالتالي فان مشاركته من البداية في اولى المباريات امام بولندا محل شك بينما مشاركته في باقي المباريات ربما تكون ارجح.