الإسماعيلي يفتح المزاد أمام الأهلي والزمالك لبيع عمر الساعي

ياسر رشاد - القاهرة - فتح مسؤولي مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، المزاد أمام أندية الأهلي والزمالك من أجل الموافقة على بيع عمر الساعي نجم خط وسط الدراويش خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي .

ويرغب الأهلي والزمالك في التقدم بعرض رسمي لنادي الإسماعيلي للتعاقد مع عمر الساعي، ولكن نادي الإسماعيلي قام بوضع مبلغ مالي كبير للموافقة على رحيل اللاعب .

ووضعت إدارة الإسماعيلي الأولوية لبيع اللاعب في أوروبا لتحقيق استفادة مالية، بجانب الخوف من ضغوط الجماهير في حالة بيعه داخل مصر.

وحددت إدارة الإسماعيلي مبلغ مليون يورو لبيع اللاعب خلال الفترة المقبلة، وينتظر الدراويش موقف اللاعب بعد مشاركته مع منتخب مصر في أولمبياد باريس، وفي حالة عدم تلقى عرض أوروبي وموافقة الأهلي أو الزمالك على هذا المبلغ سوف يوافق لحل جزء من ازمات النادي المادية .

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب بعدما نال إعجاب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتواصل المارد الأحمر مع الساعي ووكيله، ولكن الأخير طلب تأجيل الموقف لما بعد أولمبياد باريس 2024 التي ستقام في يوليو المقبل.

أما الزمالك فينتظر حل أزمة القيد قبل التحرك الرسمي مع اللاعب ووكيله، رغم الاتصالات الأخيرة من جانب الزمالك لمعرفة موقفه ومحاولة تأمين الصفقة.

الإسماعيلي يواصل الإستعدادا لمواجهة إنبي

وعلى جانب آخر ، يستعيد الإسماعيلي ، بقيادة إيهاب جلال، خدمات لاعبه نادر فرج مهاجم الدراويش أمام فريق إنبى، فى المباراة المقررة السابعة مساء الاثنين 17 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وغاب نادر فرج عن الإسماعيلى أمام البنك الأهلى بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام بيراميدز، ليتأكد غيابه عن مباراة البنك الأهلى، التي تعادل فيها الفريق بهدفين لمثلهما بعد التأخر بهدفين نظيفين خلال اللقاء، بالإضافة إلى استبعاده من مواجهة القناة في دور الـ32 من كأس مصر والتي حسمها الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ويلتقى فريق الإسماعيلى مع فريق بروكسى الأحد المقبل فى ثانى وديات الدراويش، ويختتم مبارياته الودية أمام زد يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة إنبى .

ووضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، مباريات إنبى الأخيرة أمامه من أجل دراستها لتجهيز الدراويش، على أكمل وجه قبل مواجهة الفريق البترولي .

ويدرس إيهاب جلال مواجهات الفريق إنبي أمام النجوم وسيراميكا والمصرى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة لعبور هذه المباراة وتحقيق النقاط الثلاث.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها من 25 مباراة .