اليوم.. الأهلي يواجه الاتحاد في ثاني مبارايات نهائي دوري سوبر السلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بفريق الاتحاد السكندري، في الساعة الثامنة من مساء اليوم في المباراة الثانية من سلسلة best of 5، بنهائي دوري السوبر لكرة السلة، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي .

وكان الاتحاد السكندري حقق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة ٧١ مقابل ٦٩ للنادي الأهلي في اللقاء الذي شهد إثارة كبيرة من جانب الفريقين يوم الجمعة الماضية.

وحرص المدرب اوجيستي بوش المدير الفني للنادي الأهلي على عقد جلسة مع لاعبي الأهلي في مران الأمس وقام خلالها بتحفيز لاعبيه وأكد على كامل ثقته فيهم .

وقام المدرب الإسباني بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الأهلي في لقاء زعيم الثغر ، كما قام المدرب بشرح نقاط قوة وضعف الفريق السكندري للاعبيه من جديد من أجل الحرص منها في لقاء اليوم .

في حين يدخل أحمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الذي حققه في المباراة الأولى كما أن المدرب توج الشهر الماضي ببطولة الكأس على حساب الأهلي أيضاً.

ويقوم أحمد عمر بشكل مستمر بدراسة خطط مدرب الأهلي وحركات تمركز لاعبي القلعة الحمراء من أجل العمل عليها بشكل جيد في المبارايات ، بجانب المجموعة القوية من اللاعبين في صفوف الاتحاد السكندري .

وأكد عمر قبل لقاء اليوم خلال جلسه جمعته بلاعبي الفريق على كامل ثقته فيهم مشدداً على أنهم على قدر المسؤولية وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في المباراة الثانية .

وكان الأهلي تأهل للمباراة النهائية بعدما حقق الفوز على الزمالك في ثلاث مباريات متتالية، بينما تأهل زعيم الثغر بعدما حقق الفوز على سبورتنج أيضا في ثلاث مباريات متتالية .