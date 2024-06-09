منتخب إسبانيا يمزق شباك أيرلندا الشمالية بخماسية

ياسر رشاد - القاهرة - اكتسح منتخب إسبانيا نظيره أيرلندا الشمالية بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مايوركا في مباراة ودية استعدادا لكأس أمم أوروبا.

تقدم منتخب أيرلندا الشمالية في البداية بالهدف الأول عبر لاعبه دانيال بالارد عبر رأسية في الدقيقة الثانية، لكن جاء الرد سريعا من بيدري بهدف التعادل لمنتخب إسبانيا عبر تسديدة سكنت الشباك في الدقيقة الثانية عشر.

منتخب إسبانيا

بعدها أحرز ألفارو موراتا هدف التقدم لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 12 ثم أضاف بيدري الهدف الثالث للاروخا بالدقيقة 29، قبل أن يسجل فابيان رويز هدف المنتخب الإسباني الرابع في الدقيقة 35، ليتقدم منتخب إسبانيا برباعية مقابل هدف في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ظلت سيطرة المنتخب الإسباني على مجريات المباراة، وسط تألق لامين يامال الذي صنع أكثر من فرصة لزملاءه في المباراة، منهم هدفين.

وفي الدقيقة 54 قرر لافوينتي مدرب إسبانيا إخراج الفارو موراتا واشراك ميكيل أويارزابال، قبل أن يضيف بعد دقائق من مشاركته هدف منتخب إسبانيا الخامس.

جاء هدف اللاروخا الخامس عبر ميكيل أويارزابال في الدقيقة 60، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الإسباني بخماسية مقابل هدف.

ويخوض منتخب إسبانيا بطولة كأس أمم أوروبا التي تبدأ يوم الجمعة المقبلة وتستضيفها ألمانيا، ويقع اللاروخا في مجموعة قوية تضم إيطاليا حامل اللقب، وكرواتيا، وألبانيا.