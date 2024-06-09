كولر يجدد طلبه لإدارة الاهلي بضم الصفقة السوبر

جدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، طلبه لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بشأن صفقة المهاجم.

وتحدث كولر، مع إدارة الاهلي، حيث أكد على رغبته بضم البوركيني محمد كوناتيه، مهاجم فريق أخمات جروزني الروسي في الصيف.

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وأبلغ كولر، إدارة لجنة لتخطيط على موافقته بضم كوناتيه، وطالبهم في الاسراع في حسم الصفقة لتعزيز خط الهجوم.

ودخل الاهلي، في مفاوضات مكثفة مع اللاعب ووكيله خلال الأيام الماضية، من أجل إقناعه بالانضمام للأحمر عقب انتهاء عقده مع فريق الروسي.

ولعب كوناتيه، في صفوف الفريق الروسي لمدة 3 سنوات حيث خاض 80 لقاء وسجل 30 هدفًا وصنع 3.

ويبحث الاهلي عن تدعيم في خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل استقرار الإدارة على رحيل أنتوني موديست وتراجع مستوى محمود كهربا.

ويستعد الاهلي حاليًا لمواجهة فاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، يوم 14 يونيو الجاري عقب انتهاء فترة التوقف الدوري واستئناف المباريات المحلية مرة أخرى.