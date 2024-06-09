تحرك عاجل من الاهلي لحسم صفقته المنتظرة وطلب مفاجئ لـ كولر

تواصل إدارة النادي الاهلي، التحرك لحسم التعاقد مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد، خلال فترة الانتقالات الصفية لتدعيم الخط الخلفي.

وكشف الإعلامي أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني، عن أخر التطورات في صفقة انضمام بلعيد إلى صفوف فريق الكرة بالاهلي.

وأكد هشام، بأن الاهلي قرر تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد بلعيد مع فريقه اتحاد العاصمة من أجل ضمه بالموسم الجديد.

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وأكمل بأن الاهلي قد أنهى كافة الأمر مع بلعيد لكن حتى الآن لم يتم التوقيع على العقود حيث ينوي الاهلي دفع الشرط الجزائي وتوقيع اللاعب على العقد.

وواصل بأن مارسيل كولر مدرب فريق الكرة بالقلعة الحمراء، طلب من لجنة التخطيط بلنادي التعاقد مع 3 مدافعين في فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب كولر، في تدعيم الخط الخلفي، خاصة مع احتمالية رحيل محمد عبد المنعم للإحتراف خارجيًا في الموسم المقبل.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره فاركو، في المباراة القادمة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز في يوم الرابع عشر من شهر يونيو الجاري.