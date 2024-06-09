بعد نهاية الجولة الثالثة.. ترتيب مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم

أسدل الستار أمس السبت، على الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ بطولة كأس العالم الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك 2026.

وكان قد تمكن منتخب مصر من الفوز، الخميس الماضي، على نظيره بوركينا فاسو، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وفاز منتخب المغرب على نظيره زامبيا، بنتيجة 2-1، وعزز صدارته للمحموعة.

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بينما خسر منتخب الجزائر من نظيره غينيا، بنتيجة 2-1، فيما تعادل منتخب السنغال مع نظيره الكونغو الديمقراطية.

نتائج التصفيات بعد انتهاء الجولة الثالثة

المجموعة الأولى

1- منتخب مصر 9 نقاط

2- غينيا بيساو 5

3- بوركينا فاسو 4

4- سيراليون 4

5- إثيوبيا 2

6- جيبوتي

المجموعة الثانية

1-السودان – 7 نقاط

2- السنغال – 5

3- الكونغو الديمقراطية – 4 .

4- توجو – 3.

5- جنوب السودان – 2.

6- موريتانيا – 1.

المجموعة الثالثة

1- ليسوتو – 5 نقاط.

2- رواندا 4

3- بنين – 4

4- جنوب أفريقيا – 4

5- نيجيريا – 3

6- زيمبابوي – 2

المجموعة الرابعة

1- الكاميرون – 7 نقاط

2- ليبيا – 7

3- الكاميرون – 4

4- أنجولا – 5

5- كا فيردي – 4

6- إيسواتيني – بدون نقاط

المجموعة الخامسة

1- المغرب – 6

2- زامبيا – 3

3- النيجر – 3

4- تنزانيا – 3

5- الكونغو – بدون نقاط

6- إريتريا – منسحب

المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار – 9 نقاط

2- الجابون – 6

3- كينيا – 4

4- بوروندي – 4

5- جامبيا – 3.

6- سيشل – بدون نقاط

المجموعة السابعة

1- الجزائر – 6 نقاط.

2- غينيا – 6

3- أوغندا- 6

4- موزمبيق – 6

5- بوتسوانا – 3

6- الصومال – 0.

المجموعة الثامنة

1- منتخب تونس – 9 نقاط

2- ناميبيا -7

3- مالاوي – 6

4- ليبيريا – 4

5- غينيا الاستوائية – 0

6- ساو توميه وبريسنت – 0