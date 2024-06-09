تطورات في أزمة الزمالك وخالد بو طيب

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تطورات في أزمة اللاعب المغربي خالد بو طيب لاعب الزمالك السابق، وبين مسؤولي القلعة البيضاء.

وقال هشام رامز في برنامج “+90″ على قناة النهار:” تواصل نادي الزمالك مع محامي خالد بو طيب، من أجل الاتفاق على دفع المستحقات المالية المتأخرة”.

وتابع:” الأزمة سوف تتلاشي، حيث أبدى اللاعب ومحاميه الترحيب بتقسيط المبلغ، ولكن هناك شرطًا وهو التسديد على دفعتين فقط، بينما الزمالك عرض التسديد على 3 أو 4 دفعات”.

أقرأ أيضًا.. بعد نهاية الجولة الثالثة.. ترتيب مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم

وكانت قد أشارت تقارير منذ مدة أن الدولي المغربي قد رفض عرض من نادي الزمالك، بالسداد على 3 دفعات من أجل إنهاء أزمة إيقاف القيد التي تواجه الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد عاقب الزمالك بحرمانه من القيد بسبب أزمة مستحقات خالد بوطيب والتي تبلغ 2 مليو و400 الف دولار.