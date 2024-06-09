كولر يرفض ضم نجم الدحيل ويتمسك بهذا اللاعب

يرفض مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ضم الأحمر المصري القطري يوسف أيمن مدافع فريق الدحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف الإعلامي أمير هشام، أن الاهلي قد تمكن من إنهاء كل التفاصيل مع يوسف أيمن تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الدفاع.

اقرأ ايضًا..نادٍ برتغالي ينافس الاهلي على ضم بديل معلول

وأشار بأن مدرب الاهلي، يرفض التعاقد مع المدافع المصري القطري، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه وأنه ليس الخيار الأول لتدعيم خط الدفاع.

وأكمل بأن لجنة التخطيط بالنادي عرضت على المدرب السويسري إعادة محمد مغربي المعار خارج النادي لكنه رفض عودته الموسم المقبل.

وأكد بأن المدرب السويسري يتمسك بضم ياد العسقلاني مدافع سوتشي كخيار أول له، وأن النادي فتح قنوت اتصال مع اللاعب الذي لديه ترحيب شديد بالانضمام، ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمور مع ناديه.

وكان إياد العسقلاني قد انضم إلى صفوف سوتشي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف نادي الإسماعيلي حيث تألق مع فريقه ولفت أنظار الاهلي لضمه.