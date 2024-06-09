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مدافع الجونة يكشف مفاوضات الزمالك لضمه

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الزمالك

الزمالك

كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أيمن موكا، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لـ ضمة في موسم الانتقالات الصيفي القادمي.

وقال موكا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90″ على قناة النهار: ” النادي لم يبلغني أي مفاوضات مع نادي الزمالك، ولم أوقع للأبيض، ولا أعلم ما مصير هذا الحديث”.

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وتابع:” أركز في الوقت الحالي مع نادي الجونة، لتحقيق مركز أفضل مع الفريق، وأعلم مدى الاحترافية التتي تتعامل بها الإدارة، لقد تم تفعيل بند شرائي من نادي لافيننا وعقدي مستمر لمدرة 3 مواسم”.

ويلتقي نادي الزمالك بنظيره سيراميكا كليوباترا، في الرابع عشر من يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الممتاز، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يواجه منتخب مصر غينيا بيساو الإثنين المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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