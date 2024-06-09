مدافع الجونة يكشف مفاوضات الزمالك لضمه

كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أيمن موكا، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لـ ضمة في موسم الانتقالات الصيفي القادمي.

وقال موكا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه “+90″ على قناة النهار: ” النادي لم يبلغني أي مفاوضات مع نادي الزمالك، ولم أوقع للأبيض، ولا أعلم ما مصير هذا الحديث”.

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وتابع:” أركز في الوقت الحالي مع نادي الجونة، لتحقيق مركز أفضل مع الفريق، وأعلم مدى الاحترافية التتي تتعامل بها الإدارة، لقد تم تفعيل بند شرائي من نادي لافيننا وعقدي مستمر لمدرة 3 مواسم”.

ويلتقي نادي الزمالك بنظيره سيراميكا كليوباترا، في الرابع عشر من يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يواجه منتخب مصر غينيا بيساو الإثنين المقبل.