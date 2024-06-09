محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية وتحديدا الأهلي والزمالك لمشاهدة لقاءات فريقهم مرة أخرى، حيث لم يخض المارد الأحمر أي مباراة رسمية منذ النهائي القاري.

وكانت آخر مباراة لعبها النادي الأهلي يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحقق لقب الأميرة السمراء الـ12 عبر التاريخ.

وعلى الجانب الآخر، كان آخر لقاء للزمالك يوم 23 مايو، ضد مودرن فيوتشر في الدوري المصري الممتاز والذي انتهى بالتعادل 1-1.

موعد عودة الأهلي والزمالك للدوري المصري الممتاز

ويستأنف الأهلي والزمالك مبارياتهم يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري، عندما يلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، والفارس الأبيض منافسه سيراميكا كليوباترا.

الجدير بالذكر أن الدوري المصري الممتاز متوقف، بسبب خوض منتخب مصر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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