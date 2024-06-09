بطولة كوبا أمريكا تشهد قانونا جديدا في عالم كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تشهد بطولة كوبا أمريكا 2024 تطبيق قانون جديد في عالم كرة القدم، حيث دعت العديد من الهيئات المهتمة بصحة وسلامة اللاعبين إلى إجراء تبديلات إضافية في مسابقات كرة القدم.

وقام مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بتضمين قانون جديد "اختياريا" في لوائحه خلال شهر مارس الماضي، يفيد بتبديل إضافي عن المتعارف عليه حال الاشتباه في إصابة لاعب بالرأس أو ارتجاج.

وأقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) قاعدة جديدة قبل بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة، والتي ستطبق البطاقة الوردية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن حكم المباراة سيشهر البطاقات الوردية إذا تم إخطاره بقيام منتخب بإجراء تبديل حال الاشتباه في إصابة في الرأس أو ارتجاج.

الجدير بالذكر أن بطولة كوبا أمريكا تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 20 يونيو حتى 14 يوليو 2024.

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