"منح اللقب الأول لبلاده".. من هو إيدير صاحب هدف تتويج البرتغال بيورو 2016؟ (صور وفيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا، في نسختها الـ 17.

وتنطلق البطولة في ألمانيا يوم 14 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 14 يوليو المقبل.

وتوج العديد من المنتخبات ببطولة أمم أوروبا منذ نسختها الأولى عام 1960 بفرنسا، والتي وصل عدد أبطالها إلى 10 منتخبات، ودائماً ما تساهم بطولة أمم أوروبا في إظهار العديد من النجوم.

ومن أبرز اللاعبين الذين لمع اسمهم بشكل كبير في بطولات أمم أوروبا، هو نجم المنتخب البرتغالي إيدير، الذي نجح في تسجيل الهدف الأغلى في تاريخ منتخب بلاده عندما في مرمى المنتخب الفرنسي في يورو 2016، ليمنح منتخب البرتغال اللقب الأول في تاريخه.

وقبل بطولة أمم أوروبا 2016، لم يكن إيدير معروفاً بالقدر الكافي لدى الجماهير، حتى أنه لم يشارك سوى في ثلاثة مباريات، ودخل المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا 2016، والتي خاضها المنتخب البرتغالي أمام نظيره الفرنسي، بديلاً في الدقيقة 79 من المباراة بدلاً من زميله ريناتو سانشيز، ليستمر في الملعب حتى نهاية المباراة، بما في ذلك الوقت الإضافي للمباراة، لينجح في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة 109، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليمنح منتخب بلاده أول لاعب في تاريخ البطولة.

ويعد إيدير من مواليد غينيا بيساو عام 1987، ويبلغ من العمر في الوقت الحالي 36 عاماً، وبدأت مسيرة إيدير الرياضية في عام 2006 مع نادي أوليفيرا هوبيستال البرتغالي، ومنه إلى فريق كويمبرا البرتغالي في موسم 2012-2013، والذي خاص معه 105 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفاً وتقديم 11 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل إلى براجا البرتغالي في يوليو 2015،

ولعب إيدير في صفوف ليل الفرنسي في الفترة في الفترة من يونيو 2016 حتى أغسطس 2017، شارك خلال هذه الفترة في 51 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 13 هدفاً وصناعة 9 أهداف، قبل أن ينضم إلى صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي في أغسطس 2017 حتى يوليو 2021، وخاض مع الفريق الروسي 119 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 15 هدفاً وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وسبق لإيدير اللعب في المنطقة العربية من بوابة الدوري السعودي، مع فريق الرائد الذي انضم إليه في سبتمبر 2021، وشارك مع الفريق السعودي في 23 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك إيدير في 35 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

وحقق إيدير العديد من البطولات طوال مسيرته، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، بطل كأس روسيا في مناسبتين مع فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، ولقب وحيد لكلا من كأس السوبر الروسي والدوري الروسي، ولقب الدوري البرتغالي وكأس البرتغالي رفقة فريق براجا البرتغالي.

وحصد إيدير بطولتين رفقة المنتخب البرتغالي وهما، لقب لبطولة أمم أوروبا ولقب لدوري الأمم الأوروبية.



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