خسارة البرتغال وخماسية أسبانيا.. نتائج المباريات الأوروبية الودية أمس استعدادا ليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
شهد أمس السبت العديد من المباريات الأوروبية الدولية الودية، استعدادا لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
واستطاع منتخب كرواتيا الفوز على البرتغال بنتيجة 2-1، بينما فاز الدنمارك على النرويج بثلاثية مقابل هدف.
نتائج المباريات الأوروبية الدولية الودية أمس السبت
أسبانيا ضد إيرلندا الشمالية - (5-1)
البرتغال ضد كرواتيا - (1-2)
بلجيكا ضد لوكسمبورج - (3-0)
الدنمارك ضد النرويج - (3-1)
السويد ضد صربيا - (0-3)
سويسرا ضد النمسا - (1-1)
سلوفينيا ضد بلغاريا - (1-1)
مولدوفا ضد قبرص - (3-2)
وتقام بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في دول ألمانيا، بدءا من 14 يونيو حتى 14 يوليو.
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