خسارة البرتغال وخماسية أسبانيا.. نتائج المباريات الأوروبية الودية أمس استعدادا ليورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



شهد أمس السبت العديد من المباريات الأوروبية الدولية الودية، استعدادا لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".



واستطاع منتخب كرواتيا الفوز على البرتغال بنتيجة 2-1، بينما فاز الدنمارك على النرويج بثلاثية مقابل هدف.



نتائج المباريات الأوروبية الدولية الودية أمس السبت

أسبانيا ضد إيرلندا الشمالية - (5-1)

البرتغال ضد كرواتيا - (1-2)

بلجيكا ضد لوكسمبورج - (3-0)

الدنمارك ضد النرويج - (3-1)

السويد ضد صربيا - (0-3)

سويسرا ضد النمسا - (1-1)

سلوفينيا ضد بلغاريا - (1-1)

مولدوفا ضد قبرص - (3-2)



وتقام بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في دول ألمانيا، بدءا من 14 يونيو حتى 14 يوليو.



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