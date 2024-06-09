تصفيات مؤهلة لكأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



يشهد اليوم الأحد 9 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب المباريات الودية الدولية.



ويسعى منتخب تونس لتعزيز صدارته للمجموعة الثامنة عندما يلاقي نظيره ناميبيا، بينما يستعد البرازيل لكوبا أمريكا 2024 بلقاء المكسيك.



تصفيات مؤهلة لكأس العالم أفريقيا



ليبيريا ضد ساو تومي - 4 عصرا - SSC

السنغال ضد موريتانيا - 7 مساء - SSC

الكونغو الديمقراطية ضد توجو - 7 مساء - SSC

جيبوتي ضد إثيوبيا - 7 مساء - SSC

تونس ضد ناميبيا - 10 مساء - SSC



مباريات ودية دولية



البرازيل ضد المكسيك - 4 صباحا - SporTV 1 Brazil

إيطاليا ضد البوسنة - 9.45 ليلا - beIN SPORTS 3

سلوفاكيا ضد ويلز - 9.45 ليلا - beIN SPORTS 4

جورجيا ضد مونتينيجرو - 9.45 ليلا - beIN SPORTS 5

فرنسا ضد كندا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2



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