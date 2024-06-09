تصفيات مؤهلة لكأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
يشهد اليوم الأحد 9 يونيو 2024، العديد من المباريات المهمة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بجانب المباريات الودية الدولية.
ويسعى منتخب تونس لتعزيز صدارته للمجموعة الثامنة عندما يلاقي نظيره ناميبيا، بينما يستعد البرازيل لكوبا أمريكا 2024 بلقاء المكسيك.
تصفيات مؤهلة لكأس العالم أفريقيا
ليبيريا ضد ساو تومي - 4 عصرا - SSC
السنغال ضد موريتانيا - 7 مساء - SSC
الكونغو الديمقراطية ضد توجو - 7 مساء - SSC
جيبوتي ضد إثيوبيا - 7 مساء - SSC
تونس ضد ناميبيا - 10 مساء - SSC
مباريات ودية دولية
البرازيل ضد المكسيك - 4 صباحا - SporTV 1 Brazil
إيطاليا ضد البوسنة - 9.45 ليلا - beIN SPORTS 3
سلوفاكيا ضد ويلز - 9.45 ليلا - beIN SPORTS 4
جورجيا ضد مونتينيجرو - 9.45 ليلا - beIN SPORTS 5
فرنسا ضد كندا - 10.15 مساء - beIN SPORTS 2
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