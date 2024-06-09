"4 منتخبات بالعلامة الكاملة".. ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت مباريات اليوم بالجولة الثالثة بالتصفيات، إقامة مباراتين الأولى بين الكاميرون وكاب فيردي، وانتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد لصالح منتخب الكاميرون، والمباراة الثانية جمعت بين جامبيا وسيشل وانتهت بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد لصالح المنتخب الجامبي.

وتمكن المنتخب المصري خلال هذه النسخة من البطولة، من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو.

وجاء جدول ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى

1- مصر.. 3 مباريات.. 9 نقاط.

2- غينيا بيساو.. 3 مباريات.. 5 نقاط.

3- بوركينا فاسو.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

4- سيراليون.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

5- إثيوبيا.. 3 مباريات.. نقطتين.

6- جيبوتي.. 3 مباريات.. دون نقاط.

المجموعة الثانية

1- السودان.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

2- السنغال.. 3 مباريات.. 5 نقاط.

3- الكونغو الديمقراطية.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

4- توجو.. 3 مباريات.. 3 نقاط.

5- جنوب السودان.. 3 مباريات.. نقطتين.

6- موريتانيا.. 3 مباريات.. نقطة وحيدة.

المجموعة الثالثة

1- ليسوتو.. 3 مباريات.. 5 نقاط.

2- رواندا.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

3- بنين.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

4- جنوب أفريقيا.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

5- نيجيريا.. 3 مباريات.. 3 نقاط.

6- زيمبابوي.. 3 مباريات.. نقطتين.

المجموعة الرابعة

1- الكاميرون.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

2- ليبيا.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

3- أنجولا.. 3 مباريات.. 7 نقاط.

4- كاب فيردي.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

5- موريشيوس.. 3 مباريات.. نقطة وحيدة.

6- إيسواتيني.. 3 مباريات.. دون نقاط.

المجموعة الخامسة

1- المغرب.. مباراتين.. 6 نقاط.

2- النيجر.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

3- زامبيا.. 3 مباريات.. 3 نقاط.

4- تنزانيا.. مباراتين.. 3 نقاط.

5- الكونغو برازافيل.. مباراتين.. نقطة وحيدة.

المجموعة السادسة

1- كوت ديفوار.. 3 مباريات.. 9 نقاط.

2- الجابون.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

3- كينيا.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

4- بوروندي.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

5- جامبيا.. 3 مباريات.. 3 نقاط.

6- سيشل.. 3 مباريات.. دون نقاط.

المجموعة السابعة

1- الجزائر.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

2- غينيا.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

3- أوغندا.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

4- موزمبيق.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

5- بوتسوانا.. 3 مباريات.. 3 نقاط.

6- الصومال.. 3 مباريات.. دون نقاط.

المجموعة الثامنة

1- تونس.. 3 مباريات.. 9 نقاط.

2- مالاوي.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

3- غينيا الاستوائية.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

4- ناميبيا.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

5- ليبيريا.. 3 مباريات.. نقطة وحيدة.

6- ساو تومي وبرينسيبي.. 3 مباريات.. دون نقاط.

المجموعة التاسعة

1- مدغشقر.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

2- جزر القمر.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

3- غانا.. 3 مباريات.. 6 نقاط.

4- مالي.. 3 مباريات.. 4 نقاط.

5- أفريقيا الوسطى.. 4 نقاط.

6- تشاد.. 3 مباريات.. دون نقاط.



وتنطلق مباريات الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بداية من يوم غد الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو الجاري.

ونجح أربعة منتخبات من تحقيق العلامة الكاملة في الثلاث جولات الأولى لهم بالتصفيات، وهم مصر وتونس وكوت ديفوار والمغرب.

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