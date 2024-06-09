رئيس مكافحة المنشطات يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن آخر تطورات أزمة لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز رمضان صبحي، بشأن المنشطات وإيقافه عن اللعب.

وقال خميس في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "جلسة الاستماع التي سيحضرها رمضان صبحي سيقدم فيها اللاعب دفوعه، بشأن مشكلة المنشطات التي حدثت له، وسيتواجد معه الممثل الطبي والقانوني له".

وأضاف: "تم أخذ عينة من رمضان صبحي في شهر أغسطس الماضي وتم إرسالها إلى معمل برشلونة، والنتيجة ظهرت بأن هذه العينة غير آدمية، وعلى أساس ذلك طلبنا تفسير لهذا الأمر، ولم يحدث أي تأخير في الإجراءات، مثلما يتحدث البعض، وكان من المفترض أن يطالب اللاعب بالعينة B، ولكن هذا لم يحدث من اللاعب".

وتابع: " لا يوجد ضغوط علينا بشأن أزمة رمضان صبحي، وكل ما يتم حاليا، يأتي في الإطار القانوني للإجراءات، ولا يتدخل فيها أحد، ويجب على اللاعب تقديم دفوع قوية لإقناع اللجنة".

وواصل: "من الممكن أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة استماع أخرى، ولا يوجد وقت محدد لاتخاذ قرار بعد تقديم رمضان صبحي دفوعه".

واختتم خميس تصريحاته: "أتعاطف مع كل اللاعبين المصريين، وبشكل خاص مع اللاعبين والنجم الشباب مثل رمضان صبحي".