شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته لمواجهة الزمالك فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر تدريباته بمعسكره المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لمواجهة نادي الزمالك، فى أول لقاء للفريق البورسعيدي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي القائمة.

وأتم الجهاز الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر الليبي، متصدر المجموعة الأولى والمتأهل للدورة السداسية لتحديد بطل الدوري، على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في الرابعة والنصف عصر غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري باستاد برج العرب.

وكانت مباراة الدور الأول بين المصري والزمالك، قد انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.