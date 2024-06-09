شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن موكا: الجونة لم يبلغنى بمفاوضات الزمالك ولم أوقع للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن موكا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن ناديه لم يبلغه بأي جديد حول مفاوضات الزمالك من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وتابع موكا خلال تصريحات تليفزيونية: "لم أوقع مع نادي الزمالك، ولا أعلم مصير المفاوضات ومدى حقيقتها مع النادي".

وأضاف أيمن موكا: "نسعى لتحقيق مركز أفضل من الذي نتواجد فيه بالوقت الحالي، ولدينا إدارة محترفة، وتم تفعيل بند شرائي من لافيينا وعقدي مستمر 3 مواسم مع الجونة".