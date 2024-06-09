شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة: طريقة لعب حسام حسن أمام بوركينا جيدة ولكن لم تكتمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أن حسام حسن اختار طريقة جيدة، ولكن لم تكتمل، وكان من الممكن أن تكتمل لو لعبنا أفضل بطريقة 3/4/3.

وأضاف حسن شحاتة، في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc، أن المباراة القادمة الأفضل مشاركة محمد حمدي كظهير أيسر ومصطفى محمد رأس حربة وتريزيجيه وصلاح على الأجنحة.

واختتم حسن شحاتة تصريحاته بأنه مثلما كان هناك محمد هاني كجبهة مع محمد صلاح يجب أن تكون هناك جبهة أخرى مع تريزيجيه من أجل أن تكون الجبهتين في أفضل مستوى.