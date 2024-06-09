شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تكوين فريق الأمل بالأهلى ودوره مع الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسئولو النادي الأهلي من تكوين فريق الأمل باللاعبين المميزين في فرق قطاع الناشئين بالنادي خاصة مواليد 2003 و2005 و2006، من أجل اختيار أفضل العناصر للتدرب تحت إشراف بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين، وتحت مراقبة من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر.

وقام بدر رجب بتجميع العناصر المميزة في المواليد السنية السالف ذكرها ويتدربون تحت مسمى فريق الأمل، ويتم تصعيدهم للتدرب مع الفريق الأول بشكل دوري، على أن يكون لهم دور مع الكبار في الفترة القادمة.

وجاءت فكرة مسئولى النادي الأهلي في تجهيز فريق الأمل ليكون قادرا على تدعيم الفريق الأول في المرحلة القادمة، وتتم الاستعانة به في تدعيم النقص في صفوف الفريق الأول، وتصعيد اللاعبين المميزين في مختلف المراكز لسد العجز في الفريق الأول.

ويقود فريق الأمل حسن محمد وبدأ الفريق تدريباته منذ نهاية الموسم، وتواجد منهم مجموعة في ودية النجوم، مثل أحمد عابدين ومحمد عبد الله ومصطفى أبو الخير وإبراهيم عبد الحكيم ومعتز محمد.