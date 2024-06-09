شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى: زيزو لا يلعب بأريحية فى المنتخب مثل الزمالك بسبب طريقة اللعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، أن حسام حسن بدأ بطريقة لم يستطيع اللاعبون تنفيذها بشكل جيد، وحدث تراجع بعد ذلك رهيب، والكرة في وسط الملعب أصبحت "مخنوقة".

وقال صدقي، في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc، إنه يشعر بأن زيزو لا يلعب بأريحية كبيرة مثل ما يحدث في الزمالك، وأن يلعب صلاح كجناح أفضل، والفريق يمتلك أكثر من لاعب يجيد صناعة اللعب.

وفاز المنتخب الوطني على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضى، ويسعى الفراعنة للفوز فى اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم، وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو باستاد "24 سبتمبر" في السابعة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع إثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من: بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.