شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الأهلى وفاركو فى جدول الدوري قبل لقاء الجولة الـ"11" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمباراة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل فى بطولة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الاهلى على راحة سلبية طويلة بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتوج المارد الأحمر بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة فى تاريخه، وذلك في اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى.

وتعد مباراة الاهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو بالدوري المصري

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وفاركو بالدوري المصري

ويحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

وحقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.