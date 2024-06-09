موعد مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

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القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم، الأحد استعدادا لمواجهة غينيا بيساو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

والتقى المنتخب الوطني مع بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، كما يسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم التأهل لكأس العالم.

موعد مباراة مصر أمام غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو فى السابعة مساء غدٍ الاثنين باستاد 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

مشوار منتخب مصر وغينيا بيساو

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز خلال الجولتين الأولى والثانية بتصفيات المونديال، على حساب كل من جيبوتي في القاهرة بسداسية نظيفة، قبل الفوز على سيراليون بهدفين دون رد بالجولة الثانية والتي أقيمت خارج الديار قبل أن يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة.



في المقابل يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثاني برصيد 7 نقاط، حيث استهل مشواره بالتعادل مع بوركينا فاسو (1-1)، ثم تغلب على جيبوتي (1-0) وتعادل مع إثيوبيا سلبيًا.

مجموعة مصر في التصفيات المؤهلة للمونديال

ويقع منتخبا مصر وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب أثيوبيا، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وغينيا بيساو

خاض منتخب مصر 10 مباريات ضد منتخب غينيا بيساو، وحقق الفراعنة الفوز في 5 مُواجهات وحسم التعادل في 3 مباريات وفازت غينيا بيساو في مباراتين.



سجل لاعبوا منتخبنا الوطني 23 هدفَا في مرمي منتخب غينيا بيساو، واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل الجولة الرابعة على النحو التالي:



1 - منتخب مصر 9 نقاط.

2 - منتخب غينيا بيساو 5 نقاط

3 - منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط.

4 - منتخب سيراليون 4 نقاط

5 - منتخب إثيوبيا نقطتين.

6 - منتخب جيبوتي 0 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

وتُعَد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غينيا بيساو.