شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: النظام الجاد سر نجاح الأهلى.. وهذا موقفنا من تبادل لاعبين مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن النظام الجاد هو سر نجاح القلعة الحمراء، وهو السبيل الذي يقودهم نحو تحقيق البطولات، مؤكدًا أن اسم الأهلي من يصنع البطولات والنجاحات الكبيرة.

وقال قنديل، خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "عقلية الفوز يتربى عليها النشء الصغير داخل النادي الأهلي منذ اليوم الأول لهم داخل النادي، والإيمان بأنه لا بديل عن تحقيق الانتصارات، رغم قناعة الجميع داخل النادي أن الرياضة مكسب وخسارة".

وأضاف قنديل، إن قيمة العضوية الحالية في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس هي 400 ألف جنيه، بينما العضوية العامة قيمتها 855 ألف جنيه، غير أن المبلغ سيزيد بداية من 1 يوليو المقبل وسيصل إلى مليون و140 ألف جنيه.

وأشار إلى أن شركة الأهلي للخدمات الرياضية قامت بدور كبير في الوصول إلى اتفاق على بناء استاد الأهلي الجديد، والتنفيذ الفعلي للاستاد سيتم عن طريق الشركة المنفذة، مؤكدا أن الاستاد سيكون خاص بالأهلي، ولكن خوض فرق أخرى عليه سيكون بموافقة الشركة المسئولة عن إدارة الاستاد، وهو بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

واستطرد: "مع وجود المدينة الرياضية، سيتواجد بها متحف وهو كان من أهداف مجلس الإدارة منذ فترة".

وأردف: "زيارتنا إلى نادى الزمالك كانت رائعة والاستقبال من مجلس الإدارة الأبيض كان هائلا، وهذه هي العلاقة الطيبة التي كان يجب أن تكون موجودة من زمن، وبالنسبة لنا علاقتنا رائعة مع الزمالك وكل الأندية، وكنا نسهر ليلا في السعودية قبل نهائي كأس مصر".

وعن تبادل لاعبين بين القطبين بعد تحسن الأمر، قال: "نحن في عصر الاحتراف، والأهم ألا يخرج الأمر عن إطار القيم والمنافسة الشريفة، والعلاقة الطيبة ليس لها ارتباط بانخفاض أسعار اللاعبين".