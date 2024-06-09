رئيس لجنة المسابقات: من يهاجموننا مغرضين وليسو أسوياء

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجمهور يجب أن يدعم المنتخب بقوة ولا يكتفي بمشاهدة المباريات وقت هبوط مستوي اللاعبين.

وكشف عامر حسين في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن معظم اللاعبين من القاهرة وبالتالي فاللعب في المحافظات سيكون أمر رائع ودعم كبير للاعبين .وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة انه تم اعتماد اللائحة الجديدة الخاصة بالمنتخب من فترة وقت فيتوريا وكنا في معسكر في الإمارات وتم تعديلها بناء علي طلبات كباتن المنتخب .

وأكد أن الأولويات للمنتخب ثم بعد ذلك الأندية التي تمثل منتخب مصر واي تأجيل يكون من خلال هذه الأولويات ومن ينتقدنا" ناس مش سوية ولهم اغراض خاصة"