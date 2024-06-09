ميدو: عبدالله السعيد أفضل صفقة خطفها الأهلي من الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن صفقة انتقال عبدالله السعيد إلى الأهلي كانت أفضل صفقة نجحت القلعة الحمراء في خطفها من الفارس الأبيض على مر تاريخه.

وقال ميدو في تصريحاته خلال برنامج الكورة مع فايق عبر قناة إم بي سي مصر: " أفضل صفقة خطفها الأهلي من الزمالك هي عبدالله السعيد حينما منعه من إتمام اتفاقه مع الأبيض ".

وكان الأهلي قد نجح في الحصول على خدمات عبدالله السعيد قادمًا من صفوف الإسماعيلي في صفقة تاريخية أحدثت ضجة كبيرة، في ظل المنافسة الشرسة مع نادي الزمالك على الصفقة في ذلك الوقت ".

ميدو: الأهلي يتفوق على الزمالك في حقوق الرعاية

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن النادي الأهلي يتفوق على الفارس الأبيض في حقوق الرعاية خلال السنوات الأخيرة وهذا أمر منطقي.

وقال ميدو: " الأهلي يتفوق على الزمالك في حقوق الرعاية وهذا أمر منطقي نتيجة لتفوق الأهلي الكبير خلال السنوات الأخيرة ".

ونجح الأهلي في الاستحواذ بشكل أكبر على البطولات على المستوى المحلي والقاري في السنوات الأخيرة، وهذا ما جعله يستحوذ على الحصة الأكبر من حقوق الرعاية.