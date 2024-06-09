راسيل يتصدر التجارب التأهيلية لجائزة كندا الكبرى وسط مفاجأت ضخمة

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس من تفجير واحدة من كبرى المفاجأت في التجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا الكبرى على حلبة مونتريال بعدما تمكن من الفوز بالمركز الاول متقدما على بطل العالم ماكس فيرستابين الذي سينطلق من المركز الثاني بينما جاء سائق مكلارين لاندو نوريس في المركز الثالث بينما رافقت خيبة الامل

هذه هي المرة الاولى التي ينجح فيها جورج راسل من الفوز بصدارة احد التجارب التأهيلية لاحد السباقات هذا الموسم حيث فرض نفسه متالق من بداية التجارب التأهيلية في مراحلها الثلاث حتى النهاية .

التجارب التأهيلية في مرحلتها الاولى شهدت مفاجأة كبيرة بخروج سيرجيو بيريز سائق فريق ريد بول بطل العالم للفرق في الموسمين الاخيرين ويبدو ان تجديد تعاقده لمدة موسمين لم يمنحه القوة الازمة لتحقيق تقدم ملحوظ في التجارب التأهيلية فيما كانت المفاجأة الكبرى في المرحلة الثانية من التجارب التأهيلية بخروج ثنائي فريق فيراري شارل ليكلير و كارلوس ساينز منها بخافي حنين بعدما فشلا في الوصول لاحد المراكز العشر الاولى وهي انتكاسة كبيرة لفريق فيراري بعد نجاح شارل ليكلير في الفوز بالمركز الاول في جائزة موناكو الكبرى .

في المرحلة الثالثة من التجارب التأهيلية كانت المنافسة على اشدها بين جورج راسل سائق مرسيدس وماكس فيرستابين سائق ريد بول وحقق السائقين نفس الزمن وهو 1.12.00 د الا انه تم منح المركز الاول لجورج راسل لانه حقق رقمه اولا قبل ماكس فيرستابين .

وجاءت نتائج التجارب التأهيلية لسباق جائزة كندا الكبرى على النحو التالي :

الاول : جورج راسل ( مرسيدس )

الثاني : ماكس فيرستابين ( ريد بول )

الثالث : لاندو نوريس ( مكلارين )

الرابع : اوسكار بياستري ( مكلارين )

الخامس : دانيال ريكاردو ( ريد بول فيزا )

السادس : فرناندو ألونسو ( استون مارتن )

السابع : لويس هاميلتون ( مرسيدس )

الثامن : يوكي تسونودا ( ريد بول فيزا )

التاسع : لانس استرول ( استون مارتن )

العاشر : اليكس البون ( ويليامز )

الحادي عشر : شارل ليكلير ( فيراري )

الثاني عشر : كارلوس ساينز ( فيراري )

الثالث عشر : لوجان سارجنت ( ويليامز )

الرابع عشر : كيفين ماجنسون ( هاس )

الخامس عشر : بيير جاسلي ( ألبين )

السادس عشر : سيرجيو بيريز ( ريد بول )

السابع عشر : فالتيري بوتاس ( صاوبر )

الثامن عشر : استيبان اوكون ( البين )

التاسع عشر : نيكو هولكنبيرج ( هاس )

العشرين : جو جوانيو ( صاوبر )